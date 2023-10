Qui mieux que Luke Skywalker pour vous expliquer l'Espace en vidéo ?

Le choix de Mark Hamill est on ne peut plus judicieux, l'acteur profitant d'une immense popularité auprès des fans, les vidéos ont également été partagées sur X.com et Instagram, soit de quoi toucher aussitôt près de 12 millions d'abonnés. Selon un porte-parole du gouvernement, l'acteur aurait prêté son visage et sa voix de manière bénévole.