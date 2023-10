Quand X Social Media attaque X.com (ex-Twitter)

Pour X Social Media, la nouvelle du changement de nom décidé par Elon Musk a forcément dû jeter un froid. Le référencement naturel de l'entreprise est probablement déjà détruit, et pour longtemps, perdu entre les posts issus du réseau social et les articles le mentionnant. Quant aux dirigeants de l'entreprise, ils n'ont peut-être pas très envie d'être associés à la société de l'homme d'affaires. De ce point de vue, il est certainement déjà trop tard pour cela, et l'entreprise sera probablement contrainte à changer de nom d'elle-même.