De premières images qui donnent chaud pour Frostpunk 2

Aux côtés de certains Hades 2, Hollow Knight: Silksong et City Skylines 2, Frostpunk 2 est l'un des jeux les plus attendus actuellement sur Steam. Pourtant, son développeur 11 bit studios n'a toujours pas de date de sortie à annoncer en dehors d'un vague « 2024 ». En revanche, une première poignée de captures d'écran et quelques previews sur d'importants médias spécialisés dans le jeu vidéo donnent aujourd'hui envie d'en voir plus et de poser les mains sur le city builder teinté de survie.