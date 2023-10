Vous êtes sous iOS 17 : méfiance, la messagerie vocale en direct vous expose aux escrocs

Avec iOS 17, Apple a lancé la fonctionnalité Live Voicemail, « Messagerie vocale en direct » dans sa version française, qui permet aux utilisateurs de lire la transcription d'un message vocal, et ce, en temps réel. L'outil, très pratique vous en conviendrez, peut néanmoins être exploité par des individus mal intentionnés, d'autant plus que celui-ci est activé par défaut sur les iPhone. Il est fort heureusement possible de s'en protéger.