Arrêtez d'écouter vos messages vocaux sur iPhone, lisez-les

iOS 17 va introduire une nouvelle manière de lire ses messages sur répondeur, et non plus seulement de les écouter. En effet, la mise à jour du système proposera une nouvelle option, Live Voicemail, qui se chargera de transcrire en temps réel les messages reçus sur votre répondeur.

Si vous ne désirez pas répondre à un appel, un nouveau bouton « Répondeur » fera son apparition sur l'interface de prise d'appel. Cliquez dessus, et votre correspondant sera automatiquement basculé vers votre messagerie et pourra vous laisser un mot. En simultané, ce message sera répercuté sous la forme d'un texte affiché sur l'écran de votre iPhone. Vous pouvez ainsi voir s'il est urgent de le rappeler, ou si cela peut attendre, sans interrompre votre rendez-vous ou votre travail en cours.