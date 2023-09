En plein boom de l'IA, NVIDIA fait l'objet d'une perquisition en France

Que de grandes entreprises américaines dominent le marché de la technologie, ce n'est pas une nouveauté. Mais les infrastructures cloud et l'évolution de l'intelligence artificielle font de plus en plus l'objet des préoccupations des pouvoirs publics. Les enjeux sont énormes, tant pour notre société que pour les entreprises qui se lancent sur ces créneaux, et les régulateurs veulent avoir leur mot à dire.

C'est du moins ce que fait l'Autorité de la concurrence française, qui vient de lancer une enquête approfondie sur NVIDIA. Les bureaux français de l'entreprise ont été perquisitionnés le mardi 26 septembre afin de recueillir des preuves de soupçons de « pratiques anticoncurrentielles », indique l'agence.