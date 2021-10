L'acquisition d'ARM par NVIDIA pourrait faire l'objet d'une enquête supplémentaire de 4 mois

Selon les informations de Reuters, le géant américain aurait proposé un certain nombre de concessions, non précisées et détaillées, pour essayer de tempérer les choses. Ces nouvelles conditions vont pousser la Commission européenne à consulter de nouveau les concurrents de NVIDIA pour évaluer si elles sont suffisantes. À l’issue de son verdict, attendu pour le 27 octobre, l’organisme européen pourrait estimer qu’une nouvelle enquête de quatre mois est nécessaire.