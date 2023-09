Aide au carburant de 100 euros : êtes-vous concerné par l'annonce d'Emmanuel Macron ?

Dimanche 24 septembre, lors d'une interview accordée aux JT de TF1 et de France 2, le président de la République, Emmanuel Macron, a évoqué la nouvelle aide carburant qui devrait profiter aux travailleurs modestes, qui dépendent essentiellement de leur voiture pour leur activité professionnelle. La mesure, qui doit aller jusqu'à 100 euros par voiture et par an, vise ici à atténuer l'impact des hausses de prix de carburant sur les ménages les plus vulnérables.