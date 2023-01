Arnaque par SMS : et maintenant, l'indemnité carburant !

En plus de cela, le bénéficiaire doit en faire la demande lui-même, et ce, de façon obligatoire, en se rendant sur le site des impôts par la plateforme ict.impots.gouv.fr. Sur cette dernière, il vous est demandé de fournir, notamment vos nom, prénom, adresse mail, numéro fiscal et numéro d'immatriculation.