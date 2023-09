L'avion avec des couchettes ? Il fallait y penser ! Cette compagnie aérienne révolutionne les long-courriers

Dévoilé l'année dernière, le concept est constitué de six cabines de couchage dans une configuration de lits superposés. Il a été conçu après de longues années d'études et d'analyses menées par la compagnie, qui opère certains des vols les plus longs au monde. « Notre vaste processus de recherche et de conception, qui s'est étalé sur cinq ans et 170 000 heures, a abouti à un produit qui, nous en sommes convaincus, révolutionnera l'expérience en vol des passagers en classe économique », s'est enthousiasmée Leanne Geraghty, directrice de la clientèle et des ventes d'Air New Zealand.