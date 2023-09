Générer automatiquement des images depuis votre clavier Android ? C'est désormais possible grâce à l'IA !

Si vous faites partie de celles et ceux qui ont défini SwiftKey comme étant le clavier par défaut sur leur smartphone, et qui apprécient par ailleurs les fonctionnalités d'IA déjà implémentées, vous allez prochainement pouvoir aller beaucoup plus loin. Artem Russakovskii, le fondateur du site Android Police, a récemment fait la découverte d'une mise à jour de SwiftKey depuis le Google Play Store. Celle-ci fait alors mention de nombreux changements à venir, à commencer par l'intégration imminente de Bing Image Creator. Pour rappel, il s'agit d'un générateur d'images optimisé par l'intelligence artificielle DALL-E.