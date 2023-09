Nintendo adopte à son tour les Passkeys

Comme repéré par le site NintendoSoup (surThe Verge), la société japonaise vient tout juste d'ajouter la prise en charge des Passkeys. En d'autres termes, cela signifie que vous pouvez dès à présent vous connecter à votre compte Nintendo sans indiquer votre mot de passe. De quoi vous offrir un moyen plus simple et plus sécurisé d'accéder à votre compte (dont certains avaient été hackés sur Switch) depuis votre appareil mobile ou votre ordinateur. Pour ce faire, c'est très simple : sur le site officiel de Nintendo, il vous suffit tout d'abord de vous rendre dans les paramètres de connexion et de sécurité, puis de sélectionner « Clés d'accès » et « Modifier. Laissez-vous ensuite guider par les indications à l'écran pour finaliser le processus de configuration.