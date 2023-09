Millennia : roi de la grand strategy, Paradox tente un concurrent direct à Civilization ?

Paradox Interactive évoque aussi six « domaines d'investissement » depuis l'exploration, jusqu'à l'ingénierie en passant par les arts, le gouvernement, le militaire et la diplomatie. Des domaines qui doivent permettre d'orienter la civilisation : « plus vous investissez dans un domaine, plus votre nation peut profiter de pouvoirs uniques ».

Bien sûr, Paradox Interactive et C Prompt Games ne manquent pas d'insister sur l'importance de l'économie pour soutenir notre stratégie avant d'enchaîner sur la question des combats. Millennia donne ici l'impression d'être bien plus proche de jeux comme Civilization que des classiques Paradox où la gestion des batailles est assez succincte, Hearts of Iron mis à part.