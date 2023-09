Marvel's Spider-Man 2 : le développement est terminé, New York n'attend que vous !

Tout semble bien se passer pour l'infatigable studio Insomniac Games. On lui doit en effet un appréciable vent de fraîcheur pour une licence souvent adaptée au format vidéoludique, avec plus ou moins de succès. Le premier opus, sorti en 2018 sur PS4, avait en tout cas impressionné, de même que son spin-off centré sur Miles Morales, sorti deux ans plus tard.