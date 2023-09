Priscilla et Mark Zuckerberg, aussi unis pour créer une IA qui combattra les maladies

Le cluster de calcul haute performance, qui devrait comprendre plus de 1 000 GPU (processeurs graphiques), sera l'un des systèmes informatiques les plus puissants au monde consacré à la recherche à but non lucratif en sciences de la vie. Il sera alimenté par des données provenant de l'outil CZ Cell x Gene, du Chan Zuckerberg Biohub Network (un groupe d'instituts de recherche), et d'autres ressources, y compris des données accessibles au public.