Après l'Oculus Quest, Meta continue le ménage dans son catalogue VR

Aujourd'hui, Meta, qui a décidé de se concentrer sur son futur Quest 3, poursuit sur sa lancée en annonçant la fin du jeu Dead and Buried dès le 15 mars 2024. « Vous pouvez continuer à chasser les fantômes et autres créatures dans Dead and Buried sur votre appareil Rift, Rift S ou Quest, jusqu'à 23 h 59 la veille de cette date », annonce le groupe américain.