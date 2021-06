Call of Duty : le prochain opus ne sera pas présenté à l'E3 2021, mais via Warzone cet été

En effet, selon les sources évoquées précédemment, l'existence de Call of Duty: Vanguard ne sera pas officialisée lors de l'E3 2021, qui se déroulera du 12 au 15 juin. À la place, l'éditeur américain prévoirait un événement in-game dans son free-to-play Call of Duty: Warzone pour présenter ce nouvel opus. L'événement en question serait prévu cet l'été, sans plus de précision pour l'instant.



Nous savons aussi que Vanguard est développé par Sledgehammer Games et qu'il arrivera sur PS4, PS5 , Xbox One, Xbox Series X |S et PC en novembre. Enfin, la Seconde Guerre mondiale devrait servir de toile de fond pour la campagne solo, le multijoueur et le mode zombies.