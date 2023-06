Comment Overwatch 2, par le jeu, parvient à faire avancer le mouvement LGBTQ+

Dans l'esprit de nombreux joueurs et non-joueurs, les jeux de tir renvoient souvent l'image d'un milieu machiste et cisgenre. Après tout, seuls les garçons ont envie de s'amuser avec des pistolets. Pourtant, au fil des années, le genre a su représenter la mixité des joueurs, et Overwatch pourrait presque servir d'exemple.

Déjà remarqué pour la diversité de ses personnages, le jeu a également réussi à donner à certains d'entre eux une identité queer. Alors que Soldier : 76, cliché du personnage de jeu de tir tant dans son apparence que dans son gameplay, a fait son coming-out en 2019, Lifeweaver a été présenté comme pansexuel dès son apparition. Plus encore, Tracer, le visage même de la licence, a été identifiée comme lesbienne peu après la sortie d'Overwatch, premier du nom. Brandy Stiles, productrice du jeu, est très honnête sur le sujet : « Leur identité n'est pas un secret. Elle fait partie d'eux, et nous voulons que cela soit clair pour nos joueurs ».