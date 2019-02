Windows Lite, nom de code : Santorini

Le remplaçant théorique du malheureux Windows 10 S porte (pour l'heure) le nom d'une île grecque

Source : Neowin.

La rumeur court depuis décembre, Microsoft travaillerait en douce sur la conception d'un version allégée de Windows. L'objectif serait de mieux tenir la cadence face à Google et ses ChromeBooks, propulsés par ChromeOS. Preuve que le projet serait bel et bien en cours chez Microsoft, cet OS allégé aurait hérité du nom de code « Santorini ». A ce stade, rien ne dit toutefois que Microsoft prévoit de l'inscrire formellement dans la famille Windows, note Neowin Ce n'est pas le première fois que Microsoft use du nom de code Santorini pour un projet secret. La firme avait en effet déjà employé le nom de cette île des Cyclades (Santorin en français) pour évoquer en interne un produit permettant «», rappelle Neowin. Selon toute vraisemblance, aucun lien avec l'OS qui nous intéresse aujourd'hui.D'après le site spécialisé, « Windows Lite » aka Santorini serait basé sur, qui doit revêtir plusieurs formes pour s'adapter des appareils variés (la Surface Hub 2 ou le nouvel HoloLens pourraient en être équipés). Il se destinerait par ailleurs aux projets Centaurus (un appareil pliable pourvu de deux écrans) et Pegasus (proche des laptops et convertibles actuellement sur le marché) et pourrait faire officiellement parler de lui au printemps prochain.