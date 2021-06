Windows 11 : les applications Android fonctionneront également sur AMD et Arm

Intel a précisé à The Verge l'importance « de fournir cette capacité à toutes les plateformes x86 » et qu'il a « conçu la technologie Intel Bridge pour prendre en charge toutes les plateformes x86 ». Les processeurs AMD pourront donc bien faire tourner Intel Bridge. Quant aux processeurs Arm, ils n'en auront pas besoin, les applications étant déjà compatibles directement avec eux, même si nous n'avons pas eu plus d'explications sur comment cela fonctionnera.