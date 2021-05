Volkswagen sous le coup d'une enquête après son poisson d'avril Voltswagen

Or, l'affaire ne s'arrête pas là. Les rebondissements successifs ont en effet amené la Securities and Exchange Commission, S.E.C, à se poser des questions quant à la véritable volonté de Volkswagen derrière cette démarche. De fait, les actions de l’entreprise Volkswagen AG se trouvent sur un marché régulé et contrôlé, dont il est interdit de tendre à manipuler le cours volontairement. Est-ce qu'a cherché à faire le constructeur ? C'est ce que la S.E.C va tenter de déterminer à travers cette enquête.

Pour cause, après ces annonces, le cours de l’action a fait une envolée allant jusqu'à 12,5 %, ce qui représente des milliards de dollars. La S.E.C, elle, veille justement à ce que les entreprises ne manipulent pas le cours des actions à leur avantage. Rappelons qu'elle a déjà épinglé par le passé Elon Musk et Tesla suite à des tweets qui ont provoqué des mouvements importants sur le cours de l’action Tesla.