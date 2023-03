Streaming : pourquoi Netflix a écrasé ses concurrents aux Oscars

Il faisait partie des favoris, mais Everything, Everywhere, All at Once a créé la surprise en soufflant la plupart des récompenses majeures dont la plus prestigieuse d'entre-elles, celle du meilleur film.

Le film des Daniels a remporté sept oscars au total, dont l'Oscar de la meilleure réalisation, de la meilleure actrice pour Michelle Yeoh, de la meilleure actrice dans un second rôle pour Jamie Lee Curtis, inoubliable Laurie Strode de la saga Halloween, ou du meilleur acteur dans un second rôle pour Ke Huy Quan, plus connu pour son rôle de Demi-Lune dans Indiana Jones et le temple maudit de Steven Spielberg.

Seul le prix du meilleur acteur lui a échappé et a été remis à Brendan Fraser, que l'on a découvert dans La Momie en 1999, pour son rôle dans The Whale. Avatar : La Voie de l'Eau repart bredouille ou presque, avec un Oscar attendu pour ses effets visuels.