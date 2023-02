« You » est de retour sur Netflix : pourquoi la romantisation du harcèlement inquiète

La vice-présidente de Una Casa Per L'Uomo, une association italienne d'aide aux victimes, dénonce au travers de la série « des conséquences qui ont des impacts concrets dans la vie réelle de ceux qui subissent (le cyberharcèlement), avec des effets psychologiques, physiques et sociaux à moyen et long terme que nous constatons quotidiennement dans nos centres anti-violence ». La prudence est donc de mise, et mieux vaut toujours protéger l'accès à son smartphone et ne pas partager les éventuels codes et procédures de déverrouillage avec qui que ce soit, pour limiter les risques.