Netflix lance un remake de La Casa de Papel avec l'un des héros de Squid Games (et ce n’est pas une blague)

L'acteur Park Hae-soo, qui incarnait l’impitoyable Cho Sang-woo, incarnera Berlin dans ce remake réalisé par Kim Hong-sun, connu pour son travail sur les feuilletons The Guest, Voice et Black. Douze épisodes ont pour le moment été commandés. Leur écriture a été confiée à Ryu Yong-jae, scénariste pour My Holo Love, une série de science-fiction romantique diffusée sur Netflix.