Don't Look Up : Leonardo DiCaprio nous sauvera-t-il de la fin du monde ?

Le 24 décembre prochain (et le 10 décembre aux Etats-Unis), la plateforme Netflix accueillera Don't Look Up, un film dans lequel une énorme comète « tueuse de planète » menace de s'écraser sur la planète Terre. Le souci, c'est que seuls deux scientifiques sont conscients du danger et vont tout faire pour alerter des autorités qui s'enferment dans un « déni cosmique ».