Spartacus : le péplum qui cache un grand cœur derrière ses muscles

J'arrive déjà au bout de cette chronique, et j'ai le fâcheux sentiment de ne pas avoir été assez dithyrambique sur Spartacus. J'ajouterai donc que si vous aimez l'Histoire et les aventures humaines et intenses, sur fond de liberté et de fraternité, ponctuées de combats sanglants, épiques et de sexe à peine censuré, le généreux et décomplexé show de Starz est fait pour vous. Je pense que depuis sa diffusion, en dehors de Banshee peut-être, aucune série ne m'a collé et recollé de telles gifles dans le museau.