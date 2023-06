Les meilleures démos à tester absolument pendant le Steam Néo Fest de juin

Terminons cette courte sélection avec Shadow Gambit: The Cursed Crew. Nouveau jeu de Mimimi Games, il s'agit comme Desperados III d'un jeu d'infiltration stratégique à la Commandos. Mais cette fois, direction un univers mêlant pirates et zombies ! La sortie complète est calée pour le 17 août prochain et cette démo dure entre 2 et 4 heures.