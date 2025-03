C’est officiel, Microsoft signe l’arrêt définitif de Skype au profit de Teams d’ici le 5 mai 2025. Si vous utilisez toujours le logiciel VoIP, vous ne voulez certainement pas perdre vos discussions et vos contacts.

Dans cet article, nous vous guidons pour migrer de Skype à Teams le plus sereinement possible et ne perdre aucune conversation grâce à la synchronisation.