Sharp lance ses premières trottinettes électriques à prix tout doux

Le modèle KS1AEUB est fabriqué en alliage d'aluminium, en acier et en ABS, avec des pneus alvéolaires de 8,5", une puissance de moteur de 36V (350 W brushless) et une batterie de 36V 6,6 Ah. Le second modèle KS2AEUB, constitué d'un alliage d'aluminium et d'acier, est équipé de pneus de 10", d'une puissance moteur égale et d'une batterie de 36V 10,4 Ah. Des trottinettes certifiées IPX4, et que l'on va pouvoir appairer à une nouvelle application mobile, Sharp Life.

Ces deux modèles seront commercialisés dans le courant de ce printemps 2022, aux tarifs respectifs de 449 et 599 euros.