Le Zimbabwe interdit l’export de son lithium "brut" pour développer une industrie locale de batteries

Le lithium est devenu en une décennie un minerai très recherché à travers le monde. Ce métal alcalin blanc est en effet nécessaire à la production des batteries que l'on retrouve dans les voitures électriques ou dans les smartphones. Autant dire que les pays dotés de fortes réserves ont entre les mains un « or blanc ».

Un or que certains veulent faire fructifier, comme le Zimbabwe. Son gouvernement vient ainsi d'interdire l'exportation du lithium brut. Une mesure importante, puisque ce pays d'Afrique australe est le plus gros producteur de lithium du continent, et le 5e au monde. D'après son gouvernement, il possède assez dans ses terres pour pourvoir à 20 % de la demande mondiale.

Désormais, afin de pouvoir utiliser le lithium, les grandes compagnies internationales devront effectuer au moins une première étape de sa transformation directement sur place. Ce qui permettrait de développer une industrie locale des batteries électriques dégageant une plus forte valeur ajoutée que la simple activité d'extraction minière.