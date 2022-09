Découvrez la voiture électrique à 10 000 dollars de l'Indien Tata Motors

Cette petite citadine cinq portes affiche des dimensions très compactes et embarque un moteur électrique de 55 kW (75 ch) pour 114 Nm de couple. Le véhicule est proposé avec deux batteries au choix, à savoir 19 ou 24 kWh, de quoi parcourir respectivement 250 et 315 km. À bord, on pourra profiter au choix d'Android Auto ou d'Apple CarPlay.