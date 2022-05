Découvrez les premières photos de la nouvelle DeLorean (livrée sans convecteur temporel)

À bord de cette DeLorean Alpha5, on découvre des finitions intérieures très sobres, avec écran en guise de tableau de bord et un second écran flottant pour la console centrale.

Côté puissance, le constructeur promet un véhicule capable de passer de 0 à 100 km/h en trois secondes, et une autonomie qui devrait flirter avec les 500 km.