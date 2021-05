Opel Manta GSe ElektroMOD : une véritable métamorphose technologique

Si le moteur thermique quatre cylindres de la Manta GT/E de 1974 développait une puissance de 105 ch, cette version GSe fait un petit bond avec 108 kW, soit 147 ch et un couple annoncé à 255 Nm.

Comme le précise Grégoire Vitry, Directeur de la communication pour Opel France, « l’objectif était de concevoir une ElektroMod pour un coût raisonnable. Naturellement, les solutions du groupe ont été étudiées et l’intégration d’une plateforme de Corsa-e aurait été possible, mais elle aurait demandé un travail d’ingénierie intensif et coûteux ».

C’est pourquoi le constructeur est allé se fournir d’une solution plus simple à adapter auprès d’un spécialiste allemand du « retrofit », dont Opel ne souhaite pas divulguer le nom.