Le géant chinois des batteries Envision voudrait construire une usine en France

Aujourd'hui, Envision possède notamment des usines au Japon, aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Chine, et prévoit donc de s'implanter en Europe continentale. Concernant le choix d'une implantation française, c'est une source anonyme qui est citée par le JDD, et il se dit qu'une douzaine de sites sont actuellement étudiés. Ce choix serait surtout dû, selon Sylvie Ouziel, au Brexit, qui complique les communications entre le Royaume Uni et l'Union Européenne.