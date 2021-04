Toyota tease son prochain crossover électrique, le premier modèle "au-delà de zéro émission"

La gamme Beyond Zero doit comporter six véhicules dont des SUV de différentes dimensions. Le premier à être présenté et commercialisé pourrait bien être l’un des plus grands SUV Beyond Zero. Le choix d’un grand modèle plutôt qu’un plus compact peut s’expliquer par le placement tarifaire.

Celui-ci permettra d’être plus rapidement rentable tout en imposant une certaine stature à cette nouvelle génération de véhicules proposée par le constructeur. Le premier opus sera officiellement dévoilé le 19 avril prochain.

En attendant, découvrez vous aussi le teaser officiel :