Ryan Kaji, 8 ans, est le YouTubeur le mieux payé en 2019 avec 26 millions de dollars

26 millions de dollars pour un YouTubeur... de huit ans

Source : Ouest France

Vous ne le connaissez sûrement pas, pourtant, Ryan Kaji est un YouTubeur très populaire, qui compte plus de 23 millions d'abonnés. Pas mal pour un jeune garçon... de huit ans.Rappelons que la chaîne du jeune Ryan, « Ryan's World », a été créée par ses parents en 2015, lorsque le YouTubeur en devenir avait seulement trois ans. Initialement dédiée à l'ouverture de jouets, la chaîne propose aujourd'hui du contenu pédagogique, à destination des plus jeunes publics. Au total, la chaîne Ryan's World cumule environ 35 milliards de vues.Entre juin 2018 et juin 2019, cela a permis au jeune YouTubeur d'amasser la coquette somme de 26 millions de dollars. C'est un peu plus que l'année dernière, lorsque ce même Ryan Kaji avait empoché «», 22 millions de dollars. Sinon, vous ça va ?