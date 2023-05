YouTube au ciné ? mk2 y va, voilà comment

D'après une étude récemment menée par Ipsos, et rapportée par nos confrères de 20 Minutes, plus de 60 % des 18-35 ans affirment avoir envie de regarder un film après avoir visionné un contenu sur YouTube. En partant de ce postulat, et dans l'optique de faire revenir le jeune public au cinéma, mk2 s'est entouré de YouTube afin de matérialiser les passerelles existantes entre le monde du cinéma et celui de la vidéo sur le web. Pour ce faire, les deux partenaires ont annoncé la mise en place de projections de deux heures dans les salles de cinémas mk2. Celles-ci diffuseront des vidéos YouTube en collaboration avec des vidéastes cinéphiles bien connus de la plateforme.