Star Wars : dans quel ordre regarder les films et les séries ?

À l'instar du MCU (Marvel Cinematic Universe), l'univers Star Wars peut ressembler à un sacré sac de nœuds pour les néophytes. Et nous ne parlons ici que des films et des séries, laissant de côté jeux vidéo, romans et autres œuvres dérivées pourtant souvent inscrites elles aussi dans le canon et la chronologie. Aussi, il peut être logique de se demander dans quel ordre voir ou revoir la saga.