Star Wars : juste avant la série Ahsoka sur Disney+, LEGO aussi veut votre argent

Pour mémoire, l'intrigue de la série Star Wars: Ahsoka, portée par Rosaria Dawson, devrait se dérouler autour de celle de The Mandalorian. De nombreux personnages de Star Wars: Rebels en plus de ceux mentionnés plus haut devraient y passer une tête en version live. Et si vous n'y comprenez rien à l'univers Star Wars et à ses films et séries, n'hésitez pas à consulter notre guide complet pour tout rattraper au mieux !