Le space western culte Firefly débarque enfin en SVoD, chez Disney+

Si, chez Clubic, nous devions établir une sélection des meilleures séries de type space opera (ce qui va d'ailleurs arriver d'ici quelques jours, le hasard fait bien les choses), Firefly serait tranquillement sur le podium. Mais, comme nous le relevions dans notre critique , la série de la Fox était jusqu'ici difficile à se procurer. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, puisque Disney+ a eu la bonne idée d'enfin proposer la série à son catalogue.

Composée de 14 épisodes (et du film de conclusion Serenity, à retrouver sur… Prime Video ), Firefly est l'une des premières créations de Joss Whedon (Buffy, Avengers…). Si l'homme a depuis été dénoncé par plusieurs femmes pour son comportement sur certains tournages, il reste que le show porté notamment par Nathan Fillon, Gina Torres, Morena Baccarin, Alan Tudyk ou encore Adam Baldwin mérite d'être vu.

Dans les grandes lignes, l'intrigue suit un équipage qui multiplie les petits boulots pas toujours légaux pour survivre et échapper au pouvoir en place. Pleine de cœur, de dialogues et de passages mémorables ainsi que de personnages tous plus attachants les uns que les autres, Firefly est une série à voir, tout simplement.