Fan de WandaVision ? Ce nouveau spin-off du MCU sur Disney+ devrait vous plaire

Cette série dérivée serait centrée sur un personnage phare de la mini-série, à savoir Agatha Harkness, un personnage interprété par l'actrice Kathryn Hahn.

Il s'agirait d'une "comédie noire" selon les rapports des sources de Variety, qui ne détaillent par contre pas l'intrigue et les enjeux du show, ni l'importance qu'elle pourra avoir au sein du Marvel Cinematic Universe (MCU).

Mais on sait que c'est Jac Schaeffer qui sera aux manettes du projet en tant que scénariste et productrice exécutive. C'était déjà elle qui pilotait WandaVision, et qui a été impliquée dans le récent long-métrage Black Widow.