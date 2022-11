Rachat de Salto : Molotov dément les rumeurs

Un « Netflix à la française » : c'est souvent ainsi qu'a été présenté le projet de plateforme de streaming Salto, dont le concept a vu le jour en 2019. Et il faut dire que l'ambition semblait un minimum sérieuse, puisque les plus grands acteurs de l'audiovisuel français s'étaient alors penchés sur son berceau, avec TF1, M6 et France Télévisions prenant chacune une participation.

Deux ans après son lancement, les résultats sont là, sans l'être totalement. Salto compte ainsi 800 000 utilisateurs. Un chiffre conséquent, mais en deçà des attentes des associés qui tablaient sur 1 million d'utilisateurs au bout de la première année. Plus compliqué encore, les trois partenaires ont dû encaisser au total une perte de 180 millions d'euros dans ce projet.

Cela a entraîné à la mi-novembre l'annonce du départ de TF1 et M6, soit la mise sur le marché de 66,66 % des parts de Salto. Pourtant, ces départs ne signeraient en rien la fin de la plateforme, puisque Molotov TV et Amazon pourraient s'installer à la table des négociations. Et même obtenir le soutien des propriétaires.

« Aujourd’hui, si on va chercher un actionnaire qui croit dans le projet industriel de Salto, on est prêt à s’engager sur la durabilité, c’est-à-dire sur le fait de laisser nos contenus pendant une certaine période », a ainsi expliqué le 24 novembre dernier sur BFM Business le directeur des antennes et des programmes de France Télévisions, Stéphane Sitbon-Gomez.