La NBA lance sa plateforme de streaming (une de plus !)

La NBA prend le dessus avec une offre intéressante

La plateforme NBA TV n'est pour l'instant disponible qu'aux USA. Ainsi, contre 6,99 $ par mois ou 59,99 $ par an, les spectateurs peuvent suivre jusqu'à une centaine de matches en direct. Les fans ont également la possibilité de visionner des programmes exclusifs et même les meilleurs matches qui se sont déroulés depuis 2000.Ainsi, ce service est accessible via Internet, mais aussi grâce à une application dédiée sur les smartphones et tablettes. Comme nous l'avons précisé, les amateurs de NBA en France doivent pour l'instant se passer de la plateforme. Cependant, le NBA League Pass est toujours d'actualité. Rappelons qu'il permet de visionner tous les matches de la saison contre la bagatelle de 230 € par an. Difficile d'attirer de nouveaux spectateurs avec un tarif aussi onéreux...Avec cette annonce, la NBA rejoint la NFL qui dispose aussi de sa propre plateforme indépendante. Il est important de noter que la ligue de football américain est un peu moins généreuse puisque les abonnés ont seulement droit à des résumés et à quelques programmes supplémentaires. Ainsi, la NBA pourrait initier un nouveau mouvement dans la manière de regarder du sport en dehors de la télévision traditionnelle.