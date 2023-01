Ces 3 nouveaux replays arrivent sur votre box TV, mettez-la à jour !

Si vous aimez regarder certains programmes de France Télévisions en replay, vous allez être servi avec ces nouveaux venus. Du côté de chez Bouygues Télécom, Free et SFR, nos confrères d'Universfreebox annoncent que les programmes de plusieurs chaines vont pouvoir être visionnés en différé.

C'est tout d'abord le cas des contenus diffusés sur la chaine d'information en continu Franceinfo. Pour celles et ceux qui sont adeptes des programmes régionaux, il sera désormais possible de voir et revoir les émissions de chaque antenne locale de France 3. Enfin, pour les habitantes et habitants d'outre-mer ou celles et ceux qui affectionnent les programmes qui y sont diffusés, la 1re est aussi disponible en replay désormais.

En plus des clients Bouygues Télécom et SFR, les Freebox Delta, Mini 4K, Pop et Révolution peuvent vous permettre d'accéder à ces contenus. Une simple mise à jour et le tour est joué !