Sonos a un nouveau projet et il ne s'agit ni d'un casque audio ni d'une barre de son

Ainsi, si la firme propose déjà des applications sous Android et iOS pour paramétrer ses enceintes et barres de son connectées en les liant à des téléviseurs , Sonos pourrait désormais développer ses propres applications pour Smart TV. Cela pourrait s'avérer bien pratique, puisqu'en l'état actuel, plusieurs modèles de barres de son et enceintes Sonos ne peuvent être paramétrés qu'avec un smartphone et l'app' dédiée. C'est par exemple le cas de la Sonos Beam Gen.2 . En proposant une application directement sur Smart TV et, par exemple, une télécommande propre à son service en lieu et place du paramétrage d'une télécommande tierce actuellement, Sonos franchirait un nouveau cap.