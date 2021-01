Avec 50 millions d'utilisateurs, Roku et l'Amazon Fire TV sont au coude-à-coude

Dans un communiqué sur son blog officiel, Roku annonce avoir franchi la barre des 50 millions d'utilisateurs actifs. Plus précisément, la société compte désormais 51,2 millions de comptes. Cela représenterait une hausse de 14 millions par rapport à l'année dernière.

On imagine que la crise sanitaire et les divers confinements et couvre-feux ont profité à l'entreprise. Cette dernière ajoute qu'au quatrième trimestre 2020, les utilisateurs ont joué 17 milliards d'heures de streaming pour un total de 58,7 milliards en 2020. Roku communique alors sur une hausse de 55 % par rapport à 2019.

Depuis 2016, l'ensemble des utilisateurs de Roku aurait joué en streaming l'équivalent de 16 millions d'années. Il s'agirait de la première plateforme aux États-Unis.

En France, Roku commercialise le Roku Express offrant une qualité HD et les Roku Premiere et Ultra compatibles 4K et HDR.