PeerTube, alternative gratuite à YouTube, passe en 3.4. entre abonnements, filtres et amélioration du lecteur

Depuis la version 3.2, il était possible de trier l’affichage des vidéos en fonction de plusieurs critères (date de publication, les plus vues, les plus appréciées, etc.). Avec cette nouvelle mise à jour, PeerTube enrichit son système de filtrage de plusieurs critères : langue de la vidéo, sensibilité du contenu, portée (locale ou fédérée en fonction des chaînes suivies), type de vidéos (direct, VOD ou les deux) et catégorie thématique. Dans la même idée, Framasoft a ajouté la possibilité de filtrer les vidéos en limitant sa recherche aux publications d'une instance précise.