Altice lance sa propre enceinte connectée aux États-Unis, "Amplify", équipée du son Devialet

Des technologies sonores semblables à celles du Player de la Freebox Delta

Amplify accueille Alexa

Après avoir présenté saen France à la fin du mois de juillet,, l'un des plus importants fournisseurs de services vidéo et de communications haut débit aux États-Unis (avec près de 5 millions de clients), a présenté le 6 août. Répondant au nom d', le haut-parleur intelligent haut de gamme a la particularité d'avoir été, qui y inclut un son haute-fidélité.embarque un système audio désormais bien connu dans l'hexagone, puisqu'il s'agit de celui breveté par le Français. L'enceinte comporte. Son intégration à l'appareil d'Altice USA fait d'ailleurs penser à la configuration de la Freebox Delta Quelques similitudes existent en effet, comme unvia la technologie; l'(AVL), qui permet de régler automatiquement le volume entre dialogues et scènes d'actions ; et la technologie(SAM), qui exploite toutes les capacités des haut-parleurs intégrés pour délivrer, en temps réel, un. La comparaison avec la Freebox peut s'arrêter là. Ça, c'était pour le son. Jetons un œil à présent aux fonctionnalités.Concernant ses spécificités techniques, outre une conception basée sur le Cloud,, qui viendra piloter les objets connectés et aider l'utilisateur dans la lecture de ses meilleures musiques grâce au système à commande vocale et à ses 90 000 skills. Les possesseurs du boîtier, plateforme de divertissement et de connectivité américaine, pourront se servir d'Amplify pour contrôler ce dernier.Concernant le design d', vous remarquerez que l'on retrouve l'esprit de la SFR Box 8, avec la sobriété du noir et des coins légèrement arrondis. En revanche, sur la forme, les deux objets sont naturellement différents : l'un a un profil rectangulaire classique de box internet, alors qu'Amplify présente une forme élancée vers le haut.L'enceinte serapour les clientset. Les autres devront s'affranchir de la somme de 499 euros. Un prix plutôt élevé. Quant à la France, on ignore encore si Altice projette d'y proposer Amplify. Cela dépendra sans doute du succès rencontré par l'enceinte aux USA.