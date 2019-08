SFR : plus de revenus et d'abonnés, les bons résultats de l'opérateur au second trimestre

La maison mère Altice France confirme sa croissance

SFR recrute en masse depuis le début de l'année

Source : Altice

serait-il engagé sur le chemin de la croissance ? Le groupe a tout récemment publié ses résultats financiers du deuxième trimestre 2019, et ces derniers sont en hausse pour le second trimestre consécutif. Logiquement, sa filialeet sa branche des télécomsen profitent. Une bonne nouvelle pour l'opérateur, qui entend transformer l'essai avec sa nouvelle box, la SFR Box 8 De façon pyramidale, débutons par. Le groupe néerlandais fait état d'un chiffre d'affaires deau deuxième trimestre, en hausse de 4,8% sur un an, et d'un bénéfice de 678 millions d'euros, en très forte progression (+27,3 %). Son président, Patrick Drahi, indique que «».Avec la régie publicitaire spécialisée dans la vidéo en ligne Teads,est l'une des deux sociétés à avoir porté les bons résultats de la maison mère. Au deuxième trimestre, la firme dirigée par Alain Weill a généré, en, et annonce un, là aussi en nette progression par rapport à l'an dernier (+27,3 %). Un vrai rebond pour l'entreprise, moribonde il y a encore quelques mois.Les chiffres positifs d'Altice France sont à mettre au crédit de sa branche des télécoms,. L'opérateur, qui fut le meilleur élève français en gain d'abonnés au premier trimestre, a confirmé ses bonnes dispositions en poursuivant ses recrutements.Au deuxième trimestre, SFR a accueilli. Depuis le mois de janvier, la société a gagné 222 000 abonnés sur ce secteur. En comparaison, Orange en a gagné seulement 80 000.Concernant l', SFR a recruté, sur le deuxième trimestre 2019, et recense désormais 6,27 millions d'abonnés dans le fixe en France. Sur le premier semestre, SFR a gagné 127 000 abonnés fibre, contre 209 000 pour Orange, qui remporte cette partie.