TF1 proposera de la pub ciblée sur les box TV SFR

En 2021, la régie du groupe TF1 revendique avoir opéré plus de 150 campagnes en publicité segmentée, ce qui témoigne de l'adoption progressive mais certaine de la TV segmentée, qui aujourd'hui séduit le marché publicitaire et s'ouvre à des tranches de plus en plus nombreuses. Désormais, il est possible de se livrer à de la publicité ciblée en prime time, et il est possible de décrocher plusieurs spots sur un même écran.